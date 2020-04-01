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Espreso.tvОбществоВ китайском Ухане из-за спада эпидемии закрыли больницу, куда доставляли больных COVID-19

В китайском Ухане из-за спада эпидемии закрыли больницу, куда доставляли больных COVID-19

В китайском городе Ухань закрыли больницу для пациентов с тяжелой формой коронавируса из-за уменьшения количества больных

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой China.org.

"Больница, предназначенная для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания Covid-19 в Ухане, была закрыта в понедельник, поскольку число госпитализированных пациентов в городе сокращается", - говорится в сообщении.

Все пациенты с Covid-19 были переведены или выписаны.

Дополнительный медперсонал из других провинций вернется домой после почти двух месяцев тяжелой работы в больнице.

Теперь больница будет готовиться к приему пациентов с заболеваниями, отличными от COVID-19.

  • Медики в Китае подбираются к нахождению "нулевого пациента" - человека, который первым заболел коронавирусной инфекцией в конце 2019 года.
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