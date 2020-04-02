В Херсонской области от коронавируса умерла медсестра
Об этом на брифинге 2 апреля заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, сообщает Укринформ .
"Три случая подтверждены уже Херсонским областным лабораторным центром. Это случаи, которые мы за прошедшие сутки обнаружили в городе Олешки, в селе Малые Копани (Голопристанский район, - ред.) и в городе Херсон. К сожалению, мы имеем первый летальный случай - женщина в Олешках умерла и, к сожалению, это медицинский работник", - отметил председатель ОГА.
По его словам, сейчас отрабатывают всех контактных лиц.
Сейчас на самоизоляции медицинские работники, работавшие в одном коллективе с умершей и контактировавшие с ней.
Об этом сообщил директор департамента здоровья ОГА Виктор Короленко.
По его словам, сейчас департамент рассматривает вопрос о том, чтобы на время самоизоляции медработников районной больницы временно перевести туда медперсонал из других мест, чтобы больница работала и дальше.
"Пройдет две недели, в случае, если все будет нормально, они (медики Олешковской больницы, - ред.) вернутся к работе", - сказал Короленко.
В общем, в области на самоизоляции находится 130 медицинских работников.
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