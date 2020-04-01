Коронавирус: заразились четверо медиков из Луцка
1 апреля, 2020, 16:05
В Луцке четверо медиков заразились коронавирусом
Об этом заявила заместитель главы Волынской ОГА Татьяна Щербак, передает "112 Украина".
"У нас 4 новых медика, они оказались инфицированными, поэтому они сейчас находятся под прицелом наших медиков на лечении. Состояние у всех 4 удовлетворительное, критической ситуации нет ни с одним. Они проходили в рамках того, что у нас несколько дней назад был еще один медик, поэтому мы обследовали всех в рамках эпидемического обследования ", - сказала Щербак.
Она добавила, что в Волынской области подтвердили семь случаев коронавируса, четыре из которых являются новыми. К тому же в области зафиксировали один смертельный случай, однако смерть наступила в результате сердечного приступа.
- Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля.
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