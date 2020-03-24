 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС завтрашнего дня в Киеве отключают отопление в школах и детсадах, - КГГА

С завтрашнего дня в Киеве отключают отопление в школах и детсадах, - КГГА


фото: tourdnepr
Столичные власти по инициативе городского головы Виталия Кличко решили отключить отопление в школах и детских садах с 25 марта

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"Школы и садики отключат от отопления 25 марта. Столичные власти по инициативе городского головы принимают обоснованное и взвешенное решение об отключении отопления в школах и садах. В связи с противоэпидемическими мероприятиями это необходимый шаг, который позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией", - говорится в сообщении.

На время противоэпидемических мероприятий городские власти особое внимание уделяет обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.

"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми. Городская власть приняла решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой против коронавируса, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

  • Напомним, Кличко заявил, что если ситуация с распространением коронавируса в столице будет ухудшаться, то будут введены более жесткие меры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 марта, 2020 вторник

больше новостей

24 марта, 2020 вторник

23 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать