С завтрашнего дня в Киеве отключают отопление в школах и детсадах, - КГГА
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"Школы и садики отключат от отопления 25 марта. Столичные власти по инициативе городского головы принимают обоснованное и взвешенное решение об отключении отопления в школах и садах. В связи с противоэпидемическими мероприятиями это необходимый шаг, который позволит уменьшить нагрузку на бюджет и перенаправить средства на борьбу с инфекцией", - говорится в сообщении.
На время противоэпидемических мероприятий городские власти особое внимание уделяет обеспечению учебных заведений необходимыми дезинфицирующими средствами.
"В связи с необходимостью проведения противоэпидемических мероприятий в городе, столичные школы и садики остаются пустыми. Городская власть приняла решение отключить отопление в таких образовательных учреждениях, чтобы сэкономить средства на энергоресурсах. В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой против коронавируса, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств", - отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
- Напомним, Кличко заявил, что если ситуация с распространением коронавируса в столице будет ухудшаться, то будут введены более жесткие меры.
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