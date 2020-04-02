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Espreso.tvМирВ Германии из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали 200 пациентов, в том числе с коронавирусом

В Германии из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали 200 пациентов, в том числе с коронавирусом

В немецком городе Бонн, на территории университетского госпиталя обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны, из-за чего были эвакуированы 200 пациентов, в том числе 11 человек с подтвержденным Covid-19
Об этом сообщает DPA .
 
Среди пациентов были 11 человек с подтвержденным заболеванием коронавирусом, находившихся в отделении интенсивной терапии.
 
В больнице сообщили, что пациентам ничто не угрожает и их режим изоляции не был нарушен. Некоторые из них были переведены в другие больничные отделения, а несколько человек перевели в другие больницы, которые предложили помощь.
 
Отмечается, что официальный представитель городского совета Бонна сообщил, что в дополнение к пациентам больницы, почти 1200 местных жителей получили приказ покинуть свои дома.

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