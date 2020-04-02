В Германии из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали 200 пациентов, в том числе с коронавирусом

2 апреля, 2020, 19:17

В немецком городе Бонн, на территории университетского госпиталя обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны, из-за чего были эвакуированы 200 пациентов, в том числе 11 человек с подтвержденным Covid-19

Об этом сообщает DPA

Среди пациентов были 11 человек с подтвержденным заболеванием коронавирусом, находившихся в отделении интенсивной терапии.

В больнице сообщили, что пациентам ничто не угрожает и их режим изоляции не был нарушен. Некоторые из них были переведены в другие больничные отделения, а несколько человек перевели в другие больницы, которые предложили помощь.

Отмечается, что официальный представитель городского совета Бонна сообщил, что в дополнение к пациентам больницы, почти 1200 местных жителей получили приказ покинуть свои дома.

Напомним, австралийские ученые начали лабораторные испытания двух потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb