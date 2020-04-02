УЕФА приостановил действие финансового фэйр-плей из-за пандемии
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Послабления коснутся только клубов-участников Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 и 2021 году. Решение принято из-за "растущей неопределенности на фоне нынешних экстраординарных событий".
Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановлены на стадии 1/8 финала из-за угрозы распространения коронавируса, некоторые последние матчи еврокубков играли без зрителей.
В Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Беларуси.
По финансовому фэйр-плей футбольным клубам запрещено тратить большие средства, чем они зарабатывают.
- В июле 2019 УЕФА обвинили в умышленном сокрытии махинаций французского футбольного клуба ПСЖ, чтобы не наказывать его за нарушение правил финансового фэйр-плей.
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