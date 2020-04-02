УЕФА приостановил действие финансового фэйр-плей из-за пандемии

2 апреля, 2020, 15:49

УЕФА приостановил действие финансового фэйр-плей для участников еврокубков нынешнего и следующего сезонов из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Послабления коснутся только клубов-участников Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2020 и 2021 году. Решение принято из-за "растущей неопределенности на фоне нынешних экстраординарных событий".

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановлены на стадии 1/8 финала из-за угрозы распространения коронавируса, некоторые последние матчи еврокубков играли без зрителей.

В Европе приостановлены все футбольные турниры, кроме чемпионата Беларуси.

По финансовому фэйр-плей футбольным клубам запрещено тратить большие средства, чем они зарабатывают.

В июле 2019 УЕФА обвинили в умышленном сокрытии махинаций французского футбольного клуба ПСЖ, чтобы не наказывать его за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .