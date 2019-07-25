УЕФА скрывал финансовые махинации ПСЖ, - NY Times
Об этом сообщает New York Times .
Издание получило документы о расследовании, которое проводил УЕФА по покупке парижским клубом летом 2017 бразильского форварда Неймара в "Барселоне" и французского нападающего Килиана Мбаппе в "Монако".
ПСЖ потратил на этих футболистов около 270 млн евро - 222 млн евро за Неймара, 45 млн за аренду Килиана Мбаппе, с последующим выкупом в 2018 году еще в 135 млн евро. В то же время, парижане в сезоне 2017/18 продали игроков менее, чем на 100 млн евро.
На основании полученных данных было сделано предположение, что главная футбольная организация Европы способствовала тому, чтобы ПСЖ избежал наказания за огромные расходы в одно трансферное окно.
На результат расследования повлияли тесные связи катарских владельцев ПСЖ и руководителей УЕФА. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи входит в исполнительный комитет УЕФА, а компания beIN Media Group, принадлежащая катарским шейхам, заплатила миллиардные суммы за права показа турниров под эгидой УЕФА.
- В мае президент футбольного клуба ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи также обвинили, что он дал взятку за получение Катаром чемпионата мира по легкой атлетике.
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