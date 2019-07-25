УЕФА скрывал финансовые махинации ПСЖ, - NY Times

25 июля, 2019, 14:25

УЕФА умышленно скрыл махинации французского футбольного клуба ПСЖ, чтобы не наказывать его за нарушение правил финансового фэйр-плей

Об этом сообщает New York Times .

Издание получило документы о расследовании, которое проводил УЕФА по покупке парижским клубом летом 2017 бразильского форварда Неймара в "Барселоне" и французского нападающего Килиана Мбаппе в "Монако".

ПСЖ потратил на этих футболистов около 270 млн евро - 222 млн евро за Неймара, 45 млн за аренду Килиана Мбаппе, с последующим выкупом в 2018 году еще в 135 млн евро. В то же время, парижане в сезоне 2017/18 продали игроков менее, чем на 100 млн евро.

На основании полученных данных было сделано предположение, что главная футбольная организация Европы способствовала тому, чтобы ПСЖ избежал наказания за огромные расходы в одно трансферное окно.

На результат расследования повлияли тесные связи катарских владельцев ПСЖ и руководителей УЕФА. Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи входит в исполнительный комитет УЕФА, а компания beIN Media Group, принадлежащая катарским шейхам, заплатила миллиардные суммы за права показа турниров под эгидой УЕФА.