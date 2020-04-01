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Espreso.tvСпортУЕФА отменил все матчи сборных из-за коронавируса

УЕФА отменил все матчи сборных из-за коронавируса


фото: Getty Images
УЕФА в формате видеоконференции провел встречу с 55 членами организации, где было принято решение перенести все матчи национальных сборных, которые планировались на июнь

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на УЕФА.

Решение о национальных чемпионатах и еврокубках перенесены на неопределенный срок. УЕФА обсудит это решение позже, учитывая пандемию коронавируса.

Также было принято решение отменить Евро-2020 U-17 и женский Евро-2020 U-19. Евро-2020 U-19 перенесено на неопределенный срок.

Финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, запланированный на апрель 2020 года, перенесен на неопределенный срок.

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