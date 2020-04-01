УЕФА отменил все матчи сборных из-за коронавируса
1 апреля, 2020, 18:38
УЕФА в формате видеоконференции провел встречу с 55 членами организации, где было принято решение перенести все матчи национальных сборных, которые планировались на июнь
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на УЕФА.
Решение о национальных чемпионатах и еврокубках перенесены на неопределенный срок. УЕФА обсудит это решение позже, учитывая пандемию коронавируса.
Также было принято решение отменить Евро-2020 U-17 и женский Евро-2020 U-19. Евро-2020 U-19 перенесено на неопределенный срок.
Финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, запланированный на апрель 2020 года, перенесен на неопределенный срок.
- 31 марта стало известно, что УЕФА позволит национальным федерациям самостоятельно определять победителей чемпионатов , если их не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-