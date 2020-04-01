УЕФА отменил все матчи сборных из-за коронавируса

1 апреля, 2020, 18:38

УЕФА в формате видеоконференции провел встречу с 55 членами организации, где было принято решение перенести все матчи национальных сборных, которые планировались на июнь

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на УЕФА.

Решение о национальных чемпионатах и еврокубках перенесены на неопределенный срок. УЕФА обсудит это решение позже, учитывая пандемию коронавируса.

Также было принято решение отменить Евро-2020 U-17 и женский Евро-2020 U-19. Евро-2020 U-19 перенесено на неопределенный срок.

Финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, запланированный на апрель 2020 года, перенесен на неопределенный срок.

31 марта стало известно, что УЕФА позволит национальным федерациям самостоятельно определять победителей чемпионатов , если их не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса.