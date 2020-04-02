Топменеджеров "Баварии" ошарашил заявлением о пользе пандемии для футбола

2 апреля, 2020, 16:06

Председатель правления немецкого клуба "Бавария" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что пандемия коронавируса положит конец заоблачным зарплатам и трансферам в мировом футболе

Об этом сообщает L'Equipe.

По словам Румменигге, финансовый кризис, который вызвала пандемия коронавируса, поможет урегулировать перегретый трансферный рынок в мировом футболе и приведет к уменьшению неоправданно высоких зарплат футболистов.

"Любой кризис приносит с собой шанс. Зарплаты и трансферные суммы уже давно достигли болезненных размеров. Коронавирус и вызванный им кризис приведут к прекращению этого стремления: "Больше, дороже, быстрее". Спрос и предложение урегулируют рынок трансферов и установят новый баланс" , - убежден Румменигге.

31 марта стало известно, что "Ювентус" будет вынужден продать Криштиану Роналду из-за финансовых проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса.

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