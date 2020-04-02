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Espreso.tvСпортСтало известно, когда в Италию может вернуться футбол

Стало известно, когда в Италию может вернуться футбол


фото: Getty Images
Чемпионат Италии по футболу может быть возобановлен 20 мая

Об этом сообщает football-italia.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина верит, что коронавирус вскоре удастся преодолеть.

"Идея заключается в том, чтобы возобновить проведение матчей 20 мая или в июне, и доиграть сезон в июле.
Говорят о доигрывании в августе или сентябре, но я уже говорил, что не хотелось бы ставить под угрозу нормальное проведение следующего сезона ради текущего", - сказал Гравина.

По последним данным в Италии более 110 тыс. больных коронавирусом, из них 13 тыс. умерли и почти 17 тыс. выздоровели.

На момент окончания чемпионата Италии в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус" у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место 62 очка в активе.

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