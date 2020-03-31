Знаменитый итальянский футболист дал неутешительный прогноз по возобовлению чемпионата

31 марта, 2020, 19:56

Легендарный нападающий римской "Ромы" Франческо Тотти не верит в возобновление текущего чемпионата Италии

Об этом сообщает Football Italia.

"Я думаю, что чемпионат не возобновится. В противном случае будет бардак. Также FIFA и Федерации футбола Италии нужно время, чтобы прийти в порядок", - рассказал Тотти.

По последним данным в Италии более 101 тыс. инфицированных, из них 14 620 человек выздоровели и 11 591 человек умер.

На момент окончания чемпионата Италии в турнирной таблице лидирует туринский "Ювентус" у которого 63 балла, у римского "Лацио", который занимает второе место 62 очка в активе.

Напомним, 30 марта стало известно, что 66-летний главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим оправился от коронавируса.