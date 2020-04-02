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Espreso.tvОбществоСБУ подозревает госсекретаря Мининфраструктуры в шпионаже - СМИ

СБУ подозревает госсекретаря Мининфраструктуры в шпионаже - СМИ

Служба безопасности Украины подозревает в передаче секретных документов, связанных с национальной безопасностью, государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака, информируют СМИ
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
 
"Речь идет о госсекретаре Министерства инфрастурктуры Галущаке", - сообщил источник в правоохранительных органах.
 
Как отмечается, топ-чиновник передал документы связанные с национальными интересами на юге и востоке Украины, а также в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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