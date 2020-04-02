СБУ разоблачила топ-чиновника одного из министерств на "сливе" секретных документов Минобороны

2 апреля, 2020, 14:43

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках уголовного производства правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 2 апреля 2020 года проведены следственные действия в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружены переправлен тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

В СБУ отмечают, что своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.