СБУ разоблачила топ-чиновника одного из министерств на "сливе" секретных документов Минобороны
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"В рамках уголовного производства правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ. Он касается комплекса мероприятий Министерства обороны Украины, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 2 апреля 2020 года проведены следственные действия в рабочем кабинете и по месту жительства госслужащего. Правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых обнаружены переправлен тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".
В СБУ отмечают, что своими действиями чиновник нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
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