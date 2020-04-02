СБУ обыскала клинику Eurolab из-за сокрытия заражений коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует уголовное производство по факту возможного совершения должностными лицами ООО" Евролаб "действий, направленных на распространение эпидемии COVID-19 и причинения вреда здоровью населения Украины. В частности, речь идет об умышленном несообщение соответствующих государственных органов информации о положительных результатах тестов на коронавирус в отдельных лиц. Поэтому 1 апреля на основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъято необходимые для следствия документы и информацию. В ближайшее время эти документы будут обработаны с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины, после чего будут приняты соответствующие процессуальные решения в уголовном производстве ", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается, следователи проводят необходимые и предусмотренные действующим законодательством следственные и розыскные действия.

СБУ уверяет, что и в дальнейшем будет уделять особое внимание любым нарушением закона, связанные с распространением коронавируса в Украине, ведь это - вопрос национальной безопасности.

Также СБУ считает недопустимым, когда отдельные лица, своими действиями поставили под угрозу здоровье и жизнь многих людей, пытаются уйти от ответственности, переводя ситуацию в политическую плоскость.

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