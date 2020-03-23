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Espreso.tvОбществоКлиника Eurolab скрыла 4 случая заражения коронавирусом, - СМИ

Клиника Eurolab скрыла 4 случая заражения коронавирусом, - СМИ

По словам журналистов, клиника отправила тесты на проверку не в центральную референц-лабораторию Киева, а в Германию. Однако немцы сообщили результат государственным органам Украины

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Как сообщил источник журналистам, по меньшей мере четверо ВИП-пациентов получили положительный результат на коронавирус в клинике Eurolab после посещения горнолыжного курорта Куршавель.

По состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживается аппаратами искусственного дыхания, отметили правоохранители.

"Формально, тесты отправили на повторное исследование в Германию, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только в Eurolab, но и санитарным службам нашего государства. Поэтому теперь к Пальчевскому (владельцу Eurolab, - ред.) много вопросов, ведь все эти селебритис, они публичные и небедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей", - отметили собеседники.

  • Напомним, 20 марта прокуратура города Киева инициировала досудебное расследование в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственным органам Украины о пациенте, больном коронавируcом.

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