Клиника Eurolab скрыла 4 случая заражения коронавирусом, - СМИ
Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
Как сообщил источник журналистам, по меньшей мере четверо ВИП-пациентов получили положительный результат на коронавирус в клинике Eurolab после посещения горнолыжного курорта Куршавель.
По состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживается аппаратами искусственного дыхания, отметили правоохранители.
"Формально, тесты отправили на повторное исследование в Германию, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только в Eurolab, но и санитарным службам нашего государства. Поэтому теперь к Пальчевскому (владельцу Eurolab, - ред.) много вопросов, ведь все эти селебритис, они публичные и небедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей", - отметили собеседники.
- Напомним, 20 марта прокуратура города Киева инициировала досудебное расследование в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственным органам Украины о пациенте, больном коронавируcом.
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