"Призываю не злоупотреблять": Ляшко объяснил, в каких случаях местные власти могут открывать рынки

2 апреля, 2020, 11:07

В постановлении главного санитарного врача прописано, когда местные власти могут открыть рынки

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .

В Минздраве призвали местные власти выполнять все требования карантина.

"Вопрос, который касается открытия рынков. Министерство здравоохранения не открывало рынки. Постановлением главного санитарного врача четко прописано, когда органы местного самоуправления могут позволить открыть рынок в случае, если нет других возможностей покупать продукты населению, проживающему на той или иной территории . Это не призыв открывать рынки. Это возможность открыть и дать людям доступ к продуктам в период карантина. Поэтому призываю не злоупотреблять. А выполнять все требования карантина, и в случае если есть необходимость открыть рынок - вы полнять все требования, которые прописаны в постановлении ", - заявил Ляшко.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рынки откроют только при условии улучшения ситуации в столице.

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