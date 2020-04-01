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Espreso.tvОбщество"Работают магазины, недостатка продуктов нет": Кличко назвал условие открытия рынков в Киеве

"Работают магазины, недостатка продуктов нет": Кличко назвал условие открытия рынков в Киеве


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рынки откроют только при условии улучшения ситуации в столице

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Тем, кто обсуждает открытие рынков, о котором заявил Минздрав. Отмечу, Киев рынков не будет открывать", - сказал Кличко.

Он отметил, что это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице.

"В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Недостатка продуктов сегодня нет. Что касается рынков, количества людей и всего остального, напомню. Помните, откуда ситуация разогналась в городе Ухань?" - сообщил городской глава.

  • Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.
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