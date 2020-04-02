Путин продлил карантин в России до 30 апреля
Об этом Владимир Путин заявил в повторном обращении к нации, передают российские СМИ.
"Нужно выиграть время для предупредительных действий. Нам в целом пока удается защитить от угрозы людей старших поколений. Но возникает вопрос, что необходимо делать дальше, какие решения. Принимая их, надо понимать, что пик эпидемии еще не пройден", - заявление Путина.
Читайте также: В России всех, кто встречается с Путиным, заранее проверяют на коронавирус
Он добавил, что ситуацию с распространением COVID-19 в Москве "не удается переломить".
Напомним, по состоянию на утро 2 апреля, в РФ зафиксировано 2 777 случаев заражения COVID-19 из них 24 - летальные.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-