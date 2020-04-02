Путин продлил карантин в России до 30 апреля

2 апреля, 2020, 17:13

2 апреля президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продления карантина до конца апреля

Об этом Владимир Путин заявил в повторном обращении к нации, передают российские СМИ.

"Нужно выиграть время для предупредительных действий. Нам в целом пока удается защитить от угрозы людей старших поколений. Но возникает вопрос, что необходимо делать дальше, какие решения. Принимая их, надо понимать, что пик эпидемии еще не пройден", - заявление Путина.

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Он добавил, что ситуацию с распространением COVID-19 в Москве "не удается переломить".

Напомним, по состоянию на утро 2 апреля, в РФ зафиксировано 2 777 случаев заражения COVID-19 из них 24 - летальные.

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