В России всех, кто встречается с Путиным, заранее проверяют на коронавирус

29 марта, 2020, 16:57

Перед встречами с президентом России Владимиром Путиным всех его посетителей проверяют на коронавирус

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "Радио Свобода".

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Песков сказал, что тесты проходят также сотрудники администрации, которые работают непосредственно с Путиным.

Песков не сказал, сдавал ли тест на коронавирус сам Путин. Ранее он утверждал, что в этом нет необходимости, поскольку у российского президента нет проблем со здоровьем.

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Дмитрий Песков выступил в телепрограмме удаленно. Спикер был одним из гостей на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого. Это празднование посетил инфицированный коронавирусом певец Лев Лещенко, который сейчас лечится. По словам Пескова, Лещенко он на дне рождения не видел.

Ранее Песков сообщил об обнаружении коронавируса у одного из сотрудников администрации президента России. С Путиным этот человек не контактировала, добавил Песков.

Всего в России по состоянию на 29 марта выявлено более 1500 случаев заражения коронавирусом. 8 человек умерли.

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