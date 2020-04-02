Правительство разрешило работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина

2 апреля, 2020, 14:27

Кабинет министров отменил введенные ранее на время карантина в Украине ограничения на работу ломбардов и кредитных союзов, а также расширил перечень разрешенных видов хозяйственной деятельности

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Решением правительства внесены изменения в постановление КМУ № 211" О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-22 ", которые расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности. Так, во время карантина разрешено: продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с / х техники; продажа суточного молодняка домашней птицы; функционирования всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов ", - говорится в сообщении.

Правительство также рекомендует для уменьшения очередей и скоплений посетителей в магазинах допускать посетителей в торговые залы с расчетом не более одного посетителя на 10 квадратных метров, с соблюдением 1,5-метрового расстояния между людьми. При этом разрешена круглосуточная работа аптек.

Напомним, 1 апреля Кабинет министров решил ввести в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля 2020 года.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine