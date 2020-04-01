Не собираться больше, чем по двое и без масок, - Кабмин усилил карантинные мероприятия

1 апреля, 2020, 17:00

1 апреля Кабинет министров решил ввести в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля 2020 года

Об этом говорится в решении, принятом на заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.

Во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 года, на всей территории Украины, среди внесенных новых изменений будет действовать запрет на:

пребывания в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Соответствующие изменения с однодневной доработкой предложено постановлению №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" на заседании Кабинета Министров. Постановление будет выложено в новой редакции.

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