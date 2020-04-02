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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: террористы готовы отдать 19 украинцев

Обмен пленными: террористы готовы отдать 19 украинцев

Представители так называемой "ДНР" сообщили о 8 пленных для обмена, "ЛНР" - об 11

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Представительницы группировок "ДНР" и "ЛНР", так называемые уполномоченные по правам человека Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых подконтрольные России формирования могут передать Украине на обмен.

Со стороны группировки "ДНР" список выглядит так:

  • Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
  • Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
  • Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
  • Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
  • Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
  • Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
  • Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
  • Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Со стороны группировки "ЛНР"

  • Желдак В. А.
  • Можаев В. В.
  • Мироныч С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С.В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачный А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Напомним, 31 марта Андрей Ермак заявил, что ожидает новый обмен через  2 недели

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