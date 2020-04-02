Обмен пленными: террористы готовы отдать 19 украинцев

2 апреля, 2020, 15:53

Представители так называемой "ДНР" сообщили о 8 пленных для обмена, "ЛНР" - об 11

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Представительницы группировок "ДНР" и "ЛНР", так называемые уполномоченные по правам человека Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых подконтрольные России формирования могут передать Украине на обмен.

Со стороны группировки "ДНР" список выглядит так:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Со стороны группировки "ЛНР"

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Мироныч С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С.В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Напомним, 31 марта Андрей Ермак заявил, что ожидает новый обмен через 2 недели

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