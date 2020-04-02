Обмен пленными: террористы готовы отдать 19 украинцев
2 апреля, 2020, 15:53
Представители так называемой "ДНР" сообщили о 8 пленных для обмена, "ЛНР" - об 11
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Представительницы группировок "ДНР" и "ЛНР", так называемые уполномоченные по правам человека Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых подконтрольные России формирования могут передать Украине на обмен.
Со стороны группировки "ДНР" список выглядит так:
- Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
- Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
- Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
- Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
- Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
- Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
- Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
- Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.
Со стороны группировки "ЛНР"
- Желдак В. А.
- Можаев В. В.
- Мироныч С. В.
- Полозов Н. Н.
- Попова А. А.
- Русинов С.В.
- Сливка И. Д.
- Сливка А. Д.
- Табачный А. Е.
- Штиль А. П.
- Яковенко А. А.
Напомним, 31 марта Андрей Ермак заявил, что ожидает новый обмен через 2 недели
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