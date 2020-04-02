На Полтавщине подтвердили два новых заражения коронавирусом

2 апреля, 2020, 10:09

В Кременчуге Полтавской области лабораторно подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Об этом сообщил в Facebook мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"Оперативная информация на утро 2 апреля 2020 года. Сегодня поступили результаты ПЦР-анализов, которые мы направляли в Полтавский областной лабораторный центр МОЗ Украины. К сожалению, есть еще 2 лабораторно подтвержденных случая коронавируса в Кременчуге. Это мать и дочь, 76 и 55 лет соответственно ", - написал Малецкий.

Известно, что женщины контактировали с человеком, который приходится одной из них сыном, а другой - братом, а также его женой. Супруги 10 марта вернулся из путешествия в Венгрию.

Обеих женщин госпитализировали в инфекционное отделение Лил "Кременчугская" 24 марта.

При этом тестирование быстрыми тестами на COVID-19 дало отрицательный результат, а уже ПЦР-тестирование подтвердило наличие у них коронавируса.

"Сейчас мать и дочь находятся в инфекционном отделении ЛИЛ " Кременчугская ". Состояние матери врачами оценивается как тяжелое. Состояние дочери - относительно удовлетворительное", - отметил Малецкий.

Сейчас эпидемиологи вместе с семейными врачами отрабатывают контакты заболевших женщин. В случае необходимости контактных лиц без признаков заболевания отправят на обсервацию в больницу.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 среды, 1 апреля, лабораторно подтвердили 794 случая COVID-19 , из которых 20 - летальные.

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