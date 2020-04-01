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Espreso.tvОбществоВ Украине обнаружили почти 800 случаев коронавируса

В Украине обнаружили почти 800 случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаи COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19.

В общем, 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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