В Украине обнаружили почти 800 случаев коронавируса
1 апреля, 2020, 22:16
В Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаи COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19.
В общем, 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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