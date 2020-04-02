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Espreso.tvОбществоЛукашенко: Беларусь поддерживает интеграцию с РФ, но без имперских замашек

Лукашенко: Беларусь поддерживает интеграцию с РФ, но без имперских замашек


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не отказывается от интеграции с РФ, но только если та откажется от своих имперских наклонностей

Об этом сообщает государственное информагентство "Белта" .

Лукашенко напомнил, что существует договор о создании Союзного государства с РФ и Минск "ни от одного пункта этого договора не отказывается".

Однако договор предусматривает создание равных условий для граждан, предприятий и двух государств.

"Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских наклонностей (мы - большие, а вы - маленькие), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться", - подчеркнул Лукашенко.

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Лукашенко заявил, что России следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону о закрытии границ. Он настаивает, что в Беларуси ситуация с коронавирусом была и остается значительно лучше, чем в России.

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