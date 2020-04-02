Коронавирус: в Британии врачам дали инструкции, кого спасать в первую очередь в условиях ограниченных ресурсов
Соответствующие инструкции подготовила Британская медицинская ассоциация (BMA), сообщает The Guardian .
Инструкция предназначена для врачей, которым придется принимать решение о распределении "ограниченных ресурсов для спасения жизни", когда система здравоохранения будет перегружена больными.
Отмечается, что пожилых пациентов с низким шансом на выживание будут снимать с аппаратов искусственной вентиляции легких, если есть вероятность, что оборудование спасет жизни более здоровым пациентам.
В документе говорится о том, что некоторым самым больным пациентам может быть отказано в доступе к такому лечению, как интенсивная терапия или искусственная вентиляция легких.
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Предполагается, что в первую очередь это может коснуться пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Их перечень не указано, но издание отмечает, что речь может идти о проблемах с сердцем, заболеваниях почек, сахарный диабет и хронической обструктивной болезнью легких.
Отмечается, что в лечении могут отказать человеку, состояние которого стабильно или даже улучшается, но который имеет худший прогноз, чем другой пациент, которому нужно тот же ресурс.
В Британии почти 30 тыс человек заразились коронавирусом, более две тысячи умерли.
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