Коронавирус: в Британии врачам дали инструкции, кого спасать в первую очередь в условиях ограниченных ресурсов

2 апреля, 2020, 14:18

В Великобритании врачи получили рекомендации, согласно которым в случае чрезмерного количества пациентов с коронавирусом прежде всего спасать нужно тех, у кого выше шансы выжить

Соответствующие инструкции подготовила Британская медицинская ассоциация (BMA), сообщает The Guardian .

Инструкция предназначена для врачей, которым придется принимать решение о распределении "ограниченных ресурсов для спасения жизни", когда система здравоохранения будет перегружена больными.

Отмечается, что пожилых пациентов с низким шансом на выживание будут снимать с аппаратов искусственной вентиляции легких, если есть вероятность, что оборудование спасет жизни более здоровым пациентам.

В документе говорится о том, что некоторым самым больным пациентам может быть отказано в доступе к такому лечению, как интенсивная терапия или искусственная вентиляция легких.

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Предполагается, что в первую очередь это может коснуться пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Их перечень не указано, но издание отмечает, что речь может идти о проблемах с сердцем, заболеваниях почек, сахарный диабет и хронической обструктивной болезнью легких.

Отмечается, что в лечении могут отказать человеку, состояние которого стабильно или даже улучшается, но который имеет худший прогноз, чем другой пациент, которому нужно тот же ресурс.

В Британии почти 30 тыс человек заразились коронавирусом, более две тысячи умерли.