Количество смертей в мире от COVID-19 достигло 50 тысяч

2 апреля, 2020, 20:49

2 апреля общее количество погибших от коронавируса COVID-19 превысило 50 тыс. человек

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

По состоянию на 20:00 количество смертей от коронавируса в мире достигло 50 220 человек.

Наибольшая смертность от вируса, как и ранее, в Италии. Сегодня там зафиксировали 760 новых летальных случаев. Общее количество смертей в стране возросло до 14 тыс. человек.

На втором месте Испания - от вируса там умерли чуть больше 10 тыс. испанцев. При этом количество зараженных превысило 110 тыс. человек.

Соединенные Штаты Америки вышли на третье место по количеству смертей от COVID-19. В настоящее время известно о 5,3 тыс. жертв вируса. Всего в стране заразились более 226 тыс. американцев.

Напомним, по состоянию на утро 2 апреля в Украине было зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19

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