Глава МВД Чехии "оштрафовал" себя за участие в совещании без маски

2 апреля, 2020, 10:45

Министр внутренних дел Ян Гамачек вынужден был заплатить штраф за то, что снял маску во время видеоконференции в зале, где кроме него находились люди

Об этом он сам написал в Twitter.

Речь идет о фото с совещания, на котором он присутствовал без защитной маски.

После обнародования снимка в соцсетях, глава МВД признал свою ошибку, заявив, что в качестве наказания он сделал благотворительный взнос в одну из больниц.

"В Twitter появилась фотография с видеоконференции, где у меня нет маски. Я не собираюсь оправдываться, это была ошибка, правила распространяются на всех. Я отправил 10 000 крон (около $ 400) на счет больницы Motol", - написал Гамачек.

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Число подтвержденных случаев коронавируса в Чехии превысило 3,5 тысячи. Умерли 39 человек.