Глава МВД Чехии "оштрафовал" себя за участие в совещании без маски
Об этом он сам написал в Twitter.
Речь идет о фото с совещания, на котором он присутствовал без защитной маски.
После обнародования снимка в соцсетях, глава МВД признал свою ошибку, заявив, что в качестве наказания он сделал благотворительный взнос в одну из больниц.
"В Twitter появилась фотография с видеоконференции, где у меня нет маски. Я не собираюсь оправдываться, это была ошибка, правила распространяются на всех. Я отправил 10 000 крон (около $ 400) на счет больницы Motol", - написал Гамачек.
Читайте также: В Сумах суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн за пребывание в магазине без маски
Число подтвержденных случаев коронавируса в Чехии превысило 3,5 тысячи. Умерли 39 человек.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-