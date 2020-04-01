В Сумах суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн за пребывание в магазине без маски
Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.
Вечером 30 марта 2020 г. мужчина зашел в магазин "АТБ", без средств защиты, то есть находился в общественном месте без медицинской или респираторной маски, чем нарушил решение исполнительного комитета, согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной общины запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте, без средств индивидуальной защиты.
Мужчина в судебном заседании не возражал против тех обстоятельств, указанных в протоколе и пояснил, что находился в магазине "АТБ" без маски.
Ему присудили 17 тыс штрафа.
Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.
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