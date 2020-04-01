В Сумах суд оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн за пребывание в магазине без маски

1 апреля, 2020, 13:28

1 апреля 2020 г. суд наложил на мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, штраф в размере 17 тыс. грн

Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

Вечером 30 марта 2020 г. мужчина зашел в магазин "АТБ", без средств защиты, то есть находился в общественном месте без медицинской или респираторной маски, чем нарушил решение исполнительного комитета, согласно которому на территории Сумской городской объединенной территориальной общины запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте, без средств индивидуальной защиты.

Мужчина в судебном заседании не возражал против тех обстоятельств, указанных в протоколе и пояснил, что находился в магазине "АТБ" без маски.

Ему присудили 17 тыс штрафа.

Также мужчине придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн. 40 коп. в пользу государства.