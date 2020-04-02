Глава ГПСУ высказался против карантина в пользу принудительной обсервации прибывших из-за рубежа
2 апреля, 2020, 08:51
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехали в Украину
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .
На вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, он ответил: "Конечно, это было бы лучше".
"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину на сегодняшний день около 650 тыс человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?", - добавил он.
- 1 апреля Кабинет министров решил ввести в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля 2020 года.
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