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Espreso.tvОбществоГлава ГПСУ высказался против карантина в пользу принудительной обсервации прибывших из-за рубежа

Глава ГПСУ высказался против карантина в пользу принудительной обсервации прибывших из-за рубежа


фото: ДПСУ
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехали в Украину

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

На вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, он ответил: "Конечно, это было бы лучше".

"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину на сегодняшний день около 650 тыс человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?", - добавил он.

  • 1 апреля Кабинет министров решил ввести в Украине более жесткие меры безопасности на период карантина до 24 апреля 2020 года.
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