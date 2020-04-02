Глава ГПСУ высказался против карантина в пользу принудительной обсервации прибывших из-за рубежа

2 апреля, 2020, 08:51

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехали в Украину

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

На вопрос о том, нужно ли было не вводить общий карантин, а принудительно отправлять на обсервацию всех, кто прибыл из-за границы, он ответил: "Конечно, это было бы лучше".

"Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехало в Украину на сегодняшний день около 650 тыс человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?", - добавил он.