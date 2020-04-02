Футболист "Шахтера" объяснил, почему украинский чемпионат сильнее бразильского
2 апреля, 2020, 17:01
Полузащитник "Шахтера" Тете считает, что в чемпионате Украины команды играют в более скоростной футбол, чем в Бразилии
Об этом сообщает UOL.
Тете признался, что сильно изменился после того как покинул Бразилию.
"Если сравнивать чемпионаты, то в Украине футбол намного быстрее, чем в Бразилии. Если поразишь одного соперника с мячом, перед тобой мгновенно появляется другой. Здесь я работаю над тем, чтобы стать сильнее физически, окрепнуть. Я сильно изменился после перехода из "Гремио", - сказал хавбек.
Тете перешел в "Шахтер" из "Гремио" в феврале прошлого года, подписав пятилетний контракт с "горняками".
В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за вингера составляет 17 млн евро.
- 1 апреля Тете рассказал о скидках в торговом центре, который принадлежит президенту клуба Ринату Ахметову.
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