Футболист "Шахтера" объяснил, почему украинский чемпионат сильнее бразильского

2 апреля, 2020, 17:01

Полузащитник "Шахтера" Тете считает, что в чемпионате Украины команды играют в более скоростной футбол, чем в Бразилии

Об этом сообщает UOL.

Тете признался, что сильно изменился после того как покинул Бразилию.

"Если сравнивать чемпионаты, то в Украине футбол намного быстрее, чем в Бразилии. Если поразишь одного соперника с мячом, перед тобой мгновенно появляется другой. Здесь я работаю над тем, чтобы стать сильнее физически, окрепнуть. Я сильно изменился после перехода из "Гремио", - сказал хавбек.

Тете перешел в "Шахтер" из "Гремио" в феврале прошлого года, подписав пятилетний контракт с "горняками".

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за вингера составляет 17 млн евро.