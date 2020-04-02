Экс-игрок "Шахтера" может стать одноклубником Роналду
2 апреля, 2020, 17:31
Руководство итальянского "Ювентуса" заинтересовано в подписании атакующего хавбека "Челси" Виллиана
Об этом сообщает Tuttosport.
Экс-игрок "Шахтера" нужен главному тренеру туринцев Маурицио Сарре, который успел поработать в лондонском клубе в период с 2018-го по 2019-й год.
В текущем сезоне Виллиан провел 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. 31-летний бразилец играет за "Челси" с 2013 года. В чемпионат Англии он перешел из российского "Анжи", куда попал из донецкого "Шахтера".
- 1 апреля стало известно, что португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти во французский ПСЖ или английский "Манчестер Юнайтед".
- 31 марта стало известно, что "Ювентус" будет вынужден продать Криштиану Роналду за финансовых проблем, которые вызвала эпидемия коронавируса.
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