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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Шахтера" может стать одноклубником Роналду

Экс-игрок "Шахтера" может стать одноклубником Роналду


фото: Getty Images
Руководство итальянского "Ювентуса" заинтересовано в подписании атакующего хавбека "Челси" Виллиана

Об этом сообщает Tuttosport.

Экс-игрок "Шахтера" нужен главному тренеру туринцев Маурицио Сарре, который успел поработать в лондонском клубе в период с 2018-го по 2019-й год.

В текущем сезоне Виллиан провел 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. 31-летний бразилец играет за "Челси" с 2013 года. В чемпионат Англии он перешел из российского "Анжи", куда попал из донецкого "Шахтера".

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