British Airways отстранит 36 тыс. работников из-за пандемии
Об этом сообщает BBC .
"В Brithish Airways ожидается временное отстранение от работы 36 тыс работников. Авиакомпания больше недели вела переговоры с профсоюзом Unite и получила от нее принципиальное согласие на этот шаг. Сейчас стороны прорабатывают детали соглашения", - говорится в сообщении.
По договоренности, 80% экипажей самолетов, наземного персонала, инженеров и сотрудников главного офиса будет временно отстранено от работы.
Решение будет касаться всех сотрудников аэропортов "Гатвик" и "Лондон-Сити", в которых авиакомпания приостановила все операции до завершения кризиса.
Ожидается, что персонал получит часть заработной платы в пределах правительственной схемы сохранения рабочих мест. Программа покрывает выплату 80% зарплаты, при этом максимум составляет 2500 фунтов в месяц.
За последние сутки количество людей , умерших в Великобритании от коронавируса, выросло на 563 - это самый ежедневный показатель с начала эпидемии.
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