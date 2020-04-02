British Airways отстранит 36 тыс. работников из-за пандемии

2 апреля, 2020, 12:49

Авиакомпания British Airways планирует временно отстранить от работы 36 тысяч работников из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает BBC .

"В Brithish Airways ожидается временное отстранение от работы 36 тыс работников. Авиакомпания больше недели вела переговоры с профсоюзом Unite и получила от нее принципиальное согласие на этот шаг. Сейчас стороны прорабатывают детали соглашения", - говорится в сообщении.

По договоренности, 80% экипажей самолетов, наземного персонала, инженеров и сотрудников главного офиса будет временно отстранено от работы.

Решение будет касаться всех сотрудников аэропортов "Гатвик" и "Лондон-Сити", в которых авиакомпания приостановила все операции до завершения кризиса.

Ожидается, что персонал получит часть заработной платы в пределах правительственной схемы сохранения рабочих мест. Программа покрывает выплату 80% зарплаты, при этом максимум составляет 2500 фунтов в месяц.

За последние сутки количество людей , умерших в Великобритании от коронавируса, выросло на 563 - это самый ежедневный показатель с начала эпидемии.