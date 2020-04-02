Большинство украинцев реальной оппозицией власти считает "Европейскую Солидарность" - опрос

2 апреля, 2020, 16:23

Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, в парламент попали бы четыре политические силы

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS , проведенного в период с 13 по 23 марта 2020 года.

Так, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 31,45% опрошенных. Второе место за "Европейской Солидарностью", которую готовы поддержать 12% украинцев. "Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала бы 9,8% голосов, Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 5,85%.



Политическая партия "Голос" не попадает в парламент - за нее готовы проголосовать лишь 1,9% респондентов.



Из других политических проектов ближайший к проходному барьеру показатель имеет партия "Сила и честь" - 2,9%.



Электоральные показатели большинства политических партий в марте преимущественно не изменились. Потеряла симпатии избирателей "Батькивщина" - электоральный показатель данной политической силы в феврале составлял 8,1%.



Если бы сейчас проводились выборы президента Украины, 40,4% опрошенных поддержали бы Владимира Зеленского. 11,75% украинцев проголосовали бы за Петра Порошенко. 8,75% опрошенных предпочли бы Юрия Бойко, 5,05% - Юлию Тимошенко, 4,25% Игоря Смешко. Другие кандидаты набирают значительно меньше голосов.



Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким электоральным рейтингом. На два процента вырос рейтинг Петра Порошенко (с 9,6% в феврале до 11,8% в марте) и снизился рейтинг Юлии Тимошенко (с 7,5% в феврале до 5,1% в марте) - больше, чем на два процента.

По сравнению с предыдущими опросами, уменьшилась доля тех, кто оценивает ситуацию в стране неоднозначно, выросла поляризация общественных настроений. Увеличилось как число респондентов, склоняются к неправильному направлению развития событий (до 37,5%), так и тех, кто считает направление развития событий правильным (до 14,8%).



По мнению 43,9% респондентов Украина движется в чем-то в правильном, а в чем-то в неправильном направлении.



Почти треть респондентов, 28,35%, считает, что реальной оппозицией новой власти является партия "Европейская Солидарность" Петра Порошенко. "Оппозиционная платформу - За жизнь" как оппонента власти воспринимают 23,5%. 14,6% опрошенных видят такой оппозицией Всеукраинское объединение "Батькивщина".



Всего было опрошено 2000 респондентов.

Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта.

Опросы завершилось перед началом активной фазы пандемии.