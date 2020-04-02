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Espreso.tvСпортБольной на коронавирус российский тренер контактировал с Усиком

Больной на коронавирус российский тренер контактировал с Усиком


фото: Getty Images
Российский тренер Антон Кадушина, который заразился COVID-19, контактировал с украинским боксером Александром Усиком в марте в Лондоне

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Об этом свидетельствует фото, которое Кадушин изложил 17 марта в Instagram.

"Коронавируса нету, есть только happy virus", - подписал фото с Усиком Кадушин.

В Лондоне тренер находился со сборной России, которая принимала участие в лицензионном олимпийском турнире.

Усик в эти дни посетил столицу Великобритании для участия в пресс-конференции, посвященной его бою с Дереком Чисорой. Украинский боксер также побывал на отборочных соревнованиях Олимпиады-2020, где и встретился с Кадушиным.

Олимпийский турнир перевели из-за вспышки коронавируса в Британии. 1 апреля Кадушин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

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