Больной на коронавирус российский тренер контактировал с Усиком

2 апреля, 2020, 13:13

Российский тренер Антон Кадушина, который заразился COVID-19, контактировал с украинским боксером Александром Усиком в марте в Лондоне

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Об этом свидетельствует фото, которое Кадушин изложил 17 марта в Instagram.

"Коронавируса нету, есть только happy virus", - подписал фото с Усиком Кадушин.

В Лондоне тренер находился со сборной России, которая принимала участие в лицензионном олимпийском турнире.

Усик в эти дни посетил столицу Великобритании для участия в пресс-конференции, посвященной его бою с Дереком Чисорой. Украинский боксер также побывал на отборочных соревнованиях Олимпиады-2020, где и встретился с Кадушиным.

Олимпийский турнир перевели из-за вспышки коронавируса в Британии. 1 апреля Кадушин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, 1 апреля у российского тренера Антона Кадушина обнаружили коронавирус .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine