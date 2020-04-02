Больной на коронавирус российский тренер контактировал с Усиком
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Об этом свидетельствует фото, которое Кадушин изложил 17 марта в Instagram.
"Коронавируса нету, есть только happy virus", - подписал фото с Усиком Кадушин.
В Лондоне тренер находился со сборной России, которая принимала участие в лицензионном олимпийском турнире.
Усик в эти дни посетил столицу Великобритании для участия в пресс-конференции, посвященной его бою с Дереком Чисорой. Украинский боксер также побывал на отборочных соревнованиях Олимпиады-2020, где и встретился с Кадушиным.
Олимпийский турнир перевели из-за вспышки коронавируса в Британии. 1 апреля Кадушин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
- Напомним, 1 апреля у российского тренера Антона Кадушина обнаружили коронавирус .
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