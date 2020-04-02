У тренера российского боксера, который заразил украинца гепатитом, обнаружили COVID-19

2 апреля, 2020, 11:14

У тренера россиянина Сергея Воробьева, который заразил украинского боксера Карена Чухаджяна гепатитом A, обнаружили коронавирус

Об этом тренер Антон Кадушина сообщил в Instagram.

По его словам, он заразился коронавирусом при лицензионного олимпийского турнира, который проходил в марте в Лондоне.

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Чухаджян победил Воробьева 1 февраля во боя WBA International (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг). Позже стало известно, что россиянин был болен гепатитом A и заразил боксера из Украины.

Напомним, 31 марта Карен Чухаджян признался, что заразился гепатитом А во время боя против Сергея Воробьева.

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