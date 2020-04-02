У тренера российского боксера, который заразил украинца гепатитом, обнаружили COVID-19
Об этом тренер Антон Кадушина сообщил в Instagram.
По его словам, он заразился коронавирусом при лицензионного олимпийского турнира, который проходил в марте в Лондоне.
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Чухаджян победил Воробьева 1 февраля во боя WBA International (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг). Позже стало известно, что россиянин был болен гепатитом A и заразил боксера из Украины.
Ну что, вот и у меня подтвердила COVID-19 Хочу всех привел к спокойствию и НЕ поддаваться панике. Так как уже многие знают и пишут в Директ вопросы, попробую ответить здесь всем. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суставах, особенно в ногах. Вызвали скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля Не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнил бумаги на карантин и сделали фото, приняли мазки в супруги и дочери. На сегодняшний день состояние мое оцениваем стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днём. Промывайте нос мироместином и аквамарисом, с температурой борюсь Ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и НЕ поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, всё будет хорошо
- Напомним, 31 марта Карен Чухаджян признался, что заразился гепатитом А во время боя против Сергея Воробьева.
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