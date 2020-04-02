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Espreso.tvСпортАнглийские клубы предлагают изменить футбольные правила ради спасения сезона

Английские клубы предлагают изменить футбольные правила ради спасения сезона


фото: Getty Images
Английские футбольные клубы предлагают разрешить большее количество замен во время матчей, чтобы доиграть сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает The Telegraph .

По информации издания, среди тренеров клубов английской премьер-лиги популярная идея о возможном увеличении количества замен во время матча, если сезон восстановится.

Сейчас, согласно регламенту, во время игры можно провести не более трех замен.

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По мнению тренеров, большее количество замен необходимо для того, чтобы минимизировать количество травм футболистов после восстановления сезона. В случае рестарта чемпионата Англии, командам придется играть в плотном графике, увеличит риск получения травм футболистов на фоне усталости.

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