В мире коронавирусом заразились более 937 тыс. человек, более 47 тыс. - умерли

2 апреля, 2020, 09:12

По состоянию на 9:00 четверга, 2 апреля, коронавирусом COVID-19 в мире заразились 937 567 человек, из них 47 256 - умерли

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего случаев заболеваний зафиксировано в США (216721 заражение), Италии (110574 заражений), Испании (104 118 заражений), Китае (82394 заражения), Германии (77981 заражение), Франции (57 763 заражения), Иране (47593 заражения) и Великобритании ( 29865 заражений).

При этом больше всего жертв коронавируса зафиксирован в Италии - 13155 умерших. За ней следует Испания - 9387 умерших, Франция - 4032 умерших и Китай - 3316 умерших.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 среды, 1 апреля, лабораторно подтвердили 794 случая COVID-19 , из которых 20 - летальные.

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