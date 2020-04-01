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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон об обеспечении лечения COVID-19

Зеленский подписал закон об обеспечении лечения COVID-19


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об обеспечении лечения коронавирусной болезни

Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

Там написано, что закон "возвращен с подписью президента".

Законом 3268 разрешено применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств, рекомендованных официальным органом США, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Австралии, Израиля, Канады, Китайской Народной Республики, Японии для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствующей стране, а также зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, которые не определены инструкцией по применению, при условии наличия доказанной эффективности по лечению коронавирусной болезни и/или, если эти лекарства рекомендованы официальным органом одной из указанных выше стран для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

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