Врачам-инфекционистам в Киеве будут доплачивать по 5-10 тыс. грн ежемесячно, - Кличко
Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Мы значительно увеличиваем расходы на медицинскую отрасль и перераспределяем другие статьи бюджета. На заседании Киевского городского совета депутаты увеличили финансирование медучреждений в условиях борьбы с COVID-19. На доплату столичным медикам выделили 894 млн грн, а доплата врачам инфекционных отделений, где спасают киевлян от вируса, от 5 до 10 тыс. грн ежемесячно", - сказал Кличко.
Он также рассказал о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Мы продолжаем покупать все оборудование и, в частности, увеличили количество аппаратов ИВЛ, их у нас же 380. 17 аппаратов мы еще дополнительно заказали. Мы закупаем маски и костюмы для работников, расходные средства и препараты в больнице", - сказал городской голова.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рынки откроют только при условии улучшения ситуации в столице.
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