Врачам-инфекционистам в Киеве будут доплачивать по 5-10 тыс. грн ежемесячно, - Кличко

1 апреля, 2020, 13:03

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о доплатах столичным врачам

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Мы значительно увеличиваем расходы на медицинскую отрасль и перераспределяем другие статьи бюджета. На заседании Киевского городского совета депутаты увеличили финансирование медучреждений в условиях борьбы с COVID-19. На доплату столичным медикам выделили 894 млн грн, а доплата врачам инфекционных отделений, где спасают киевлян от вируса, от 5 до 10 тыс. грн ежемесячно", - сказал Кличко.

Он также рассказал о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Мы продолжаем покупать все оборудование и, в частности, увеличили количество аппаратов ИВЛ, их у нас же 380. 17 аппаратов мы еще дополнительно заказали. Мы закупаем маски и костюмы для работников, расходные средства и препараты в больнице", - сказал городской голова.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рынки откроют только при условии улучшения ситуации в столице.