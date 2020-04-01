Во Франции за сутки от коронавируса умерли почти 500 человек
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Жером Саломон, передает Le Figaro.
За последние сутки в больницах зарегистрировали 499 летальных случаев от COVID-19. Днем ранее сообщили о 418 погибших.
В целом госпитализированы 22 757 человек, из них 5565 находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Треть пациентов - это люди моложе 60 лет.
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Во всем мире зарегистрировано более 800 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых как минимум 170 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 40 тыс. пациентов.
По количеству случаев инфицирования лидируют США, Италия, Испания и Китай. Суммарно на эти четыре страны приходится около половины зараженных.
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