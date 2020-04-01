Во Франции за сутки от коронавируса умерли почти 500 человек

1 апреля, 2020, 10:38

Количество умерших от коронавирусной инфекции во Франции выросло до 3523, общее количество подтвержденных случаев инфицирования составляет 52128

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны Жером Саломон, передает Le Figaro.

За последние сутки в больницах зарегистрировали 499 летальных случаев от COVID-19. Днем ранее сообщили о 418 погибших.

В целом госпитализированы 22 757 человек, из них 5565 находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Треть пациентов - это люди моложе 60 лет.

Читайте также: В Британии рекордное количество умерших от коронавируса за сутки

Во всем мире зарегистрировано более 800 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых как минимум 170 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 40 тыс. пациентов.

По количеству случаев инфицирования лидируют США, Италия, Испания и Китай. Суммарно на эти четыре страны приходится около половины зараженных.