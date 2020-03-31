В Британии рекордное количество умерших от коронавируса за сутки
31 марта, 2020, 17:57
В Великобритании за последние сутки зарегистрировали не менее 367 новых летальных случаев, связанных с коронавирусом
Об этом говорится в заявлении Национальной службы здравоохранения Англии, передает The Guardian.
Новые летальные случаи зарегистрированы на территории Англии. Общее количество умерших от коронавируса в регионе выросла до 1 651 против 1 284 днем ранее.
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Самому младшему пациенту было 19 лет, самому старшему - 98 лет.
Всего в Великобритании по состоянию на 30 марта от коронавируса умерли 1 408 человек. Обновленные данные по всей стране будут обнародованы в ближайшее время.
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