В Британии рекордное количество умерших от коронавируса за сутки

31 марта, 2020, 17:57

В Великобритании за последние сутки зарегистрировали не менее 367 новых летальных случаев, связанных с коронавирусом

Об этом говорится в заявлении Национальной службы здравоохранения Англии, передает The Guardian.

Новые летальные случаи зарегистрированы на территории Англии. Общее количество умерших от коронавируса в регионе выросла до 1 651 против 1 284 днем ранее.

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Самому младшему пациенту было 19 лет, самому старшему - 98 лет.

Всего в Великобритании по состоянию на 30 марта от коронавируса умерли 1 408 человек. Обновленные данные по всей стране будут обнародованы в ближайшее время.