В Женеве на COVID-19 заболели 9 сотрудников штаб-квартиры ООН

1 апреля, 2020, 09:42

У 9 сотрудников штаб-квартиры ООН в Женеве подтвердили заражение коронавирусом COVID-19

Об этом сообщила официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи, передает "Слово и Дело".

"Отделение ООН в Женеве подтвердил по состоянию на 30 марта 9 случаев вызванной коронавирусом болезни среди персонала", - сказала Веллуччи.

По словам представительницы штаб-квартиры ООН, говорится, в частности, о сотрудниках Конференции ООН по торговле и развитию, Управления верховного комиссара ООН по правам человека и женевской штаб-квартиры, расположенной во Дворце наций.

"С целью соблюдения конфиденциальности мы пока не можем предоставить другие сведения. Однако мы можем подтвердить, что в каждом случае принимаются меры предосторожности. Было осуществлено соответствующее медицинское сопровождение и реализуются согласованные со страной пребывания протоколы", - отметила Веллуччи.

О первом случае заражения коронавирусом сотрудника ООН стало известно 14 марта.

По данным властей Швейцарии, коронавирусом в стране заразились 16176 человек, 373 человека умерли.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 вторника, 31 марта, было зафиксировано 645 случаев коронавируса, 17 человек умерли.

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