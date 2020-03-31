В Украине зафиксировано 645 случаев коронавируса, 17 человек умерло
31 марта, 2020, 22:05
По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19
Об этом сообщает пресс служба МОЗ.
Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Среди выздоровевших пациентов с Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.
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