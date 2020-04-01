В оккупированном Крыму госпитализировали более 1200 человек с пневмонией

1 апреля, 2020, 15:19

В оккупированном Крыму госпитализировали 1244 человека с пневмонией

Об этом заявил так называемый "министр здравоохранения Крыма" Игорь Чемоданов, сообщает Крым.Реалии.

"На сегодняшний день госпитализированных с пневмонией 1244 человека в стационарах. Добавилось 47 человек", - отметил Чемоданов.

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