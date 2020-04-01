РФ хочет не только снять с себя санкции, но и добиться узаконивания аннексии Крыма, - дипломат

1 апреля, 2020, 15:11

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции в 2008-2016 годах Сергей Корсунский считает, что Кремль будет использовать пандемию коронавируса не только для снятия международных санкций, но и для продвижения признания Крыма частью России

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии, комментируя гуманитарную помощь России регионам Италии, которые больше всего страдают от эпидемии коронавируса.

"То, что послала Россия, не имеет никакого отношения к коронавирусу. Пораженные регионы Италии - это ее промышленное сердце, и там у власти находятся пророссийские политики, признавали Крым. Россия даже послала помощью к США, так как в Кремле очень хотят снятия санкций . Разумеется, на повестке дня стоит и признание аннексии Крыма, к этой теме постоянно возвращаются ", - сказал он.