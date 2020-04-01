В Одессе врачам "скорой" запретили рассказывать о борьбе с коронавирусом в интернете

1 апреля, 2020, 13:25

Одесские медики выложили в соцсети скрин телефонограммы за подписью и.о. гендиректора одесского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владислава Терлецкого

Об этом сообщает "Думская".

В документе говорится о "недопустимости публикации в социальных сетях любой информации о деятельности сотрудников центра в условиях чрезвычайной ситуации, особенно фото- и видеоматериалов".

"Думская" обратилась к самому Терлецкому с просьбой прокомментировать странное распоряжение.

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И.о. гендиректора заявил, что никому ничего не запрещал: мол, в тексте нет слова "запрещаю".

"Могут нарушать на здоровье!" - сказал медик.

Он пояснил, что его очень расстроило поведение сотрудников центра, которые, получив средства индивидуальной защиты, начали делать в них селфи и публиковать их на Facebook.

"Карантин - это не карнавал. И к тому же у нас никогда никто не получал армейский респиратор химзащиты типа "Лепесток" (это реплика по поводу конфликта между волонтерами и чиновниками, - ред.). Этот респиратор получали водители КП "Автобаза санитарного транспорта" . У нас продолжают работать 1600 человек на "скорых", создано 22 опорных бригады. Мы отмечаем сейчас много обманов диспетчеров. Например, требуют приехать на серьезные симптомы, а когда прибывает бригада - там всего лишь давление 150/90. Или наоборот - пять дней температура, сухой кашель, трудно дышать, а вызов на почечную колику. А при этом на всем побережье на выходных был аншлаг - никого карантин не волновал. Никакой ответственности и совести у многих наших сограждан просто нет ", - сетует Владислав Терлецкий.

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