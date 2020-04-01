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Espreso.tvОбществоВ Минздраве напомнили, что пациентов с инфекционными заболеваниями в коммунальных больницах обслуживают бесплатно

В Минздраве напомнили, что пациентов с инфекционными заболеваниями в коммунальных больницах обслуживают бесплатно


фото: informator
Медицинская помощь пациентам с инфекционными заболеваниями в коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается бесплатно

Об этом сообщило министерство в Facebook.

"Также с сегодняшнего дня, 1 апреля, система здравоохранения в Украине работает в другом режиме. Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф для оплаты работы учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19", - говорится в сообщении.

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