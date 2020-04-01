В МВД сказали, когда будет пик эпидемии коронавируса в Украине

1 апреля, 2020, 14:37

Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook

По его словам, если сравнивать динамику выявления инфицированных в Украине и Испании, то в нашей стране пик эпидемии должен прийтись на период между 15 и 25 апреля.

"Украину ждут тяжелые времена от вспышки эпидемии. Но не стоит заниматься самообманом, тяжелые времена еще впереди. Сравните динамику выявления инфицированных в Украине и в Испании. 28 февраля в Испании было выявлено лишь 33 инфицированных. А уже через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля ", - написал Геращенко.

Также он отметил, что существует возможность продления карантина до 15 мая и призвал украинцев соблюдать карантинные правила.

"Главная, а по сути, единственная задача карантина - это остановить разворачивание эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить других 3-4 человека. Эпидемия останавливается только тогда, когда инфицированный, до момента обнаружения у него заболевания, по статистике, успевает заразить менее одного человека ", - заявил Геращенко.