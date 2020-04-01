В Антимонопольном комитете посчитали, что цены на бензин можно снизить на 3-5 грн

1 апреля, 2020, 09:56

Антимонопольный комитет Украины проведет встречу с руководителями АЗС WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar и UPG

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Цель встреч - получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствию стоимости, указанной на стелах автозаправок, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривни", - сообщили в комитете.

В АМКУ напомнили, что в декабре-марте участникам рынка предоставили рекомендации принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, соответствующем условиям значительной конкуренции на рынке, что привело к снижению цен.

Как отметили в Антимонопольном комитете, цены на заправках продолжают снижаться, но, вместе с тем, Комитет "получает данные от аналитических агентств, которые указывают на существующий потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 грн/литр", - заявили в АМКУ.